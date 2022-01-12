В Москве во время разбора декораций ледового шоу Татьяны Навки погиб рабочий

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Рабочий умер после падения декораций во дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынском бульваре в Москве.

Первой о случившемся сообщила газета «Московский комсомолец», не раскрывая источник информации. По данным издания, 51-летний житель Московской области погиб в 4:50 утра 9 января. «МК» утверждал, что «при монтаже декораций на ледовой сцене сорвавшаяся ледовая балка придавила человека».

«Фонтанка» заявила, что рабочий погиб, когда во дворце спорта демонтировали декорации после проведения ледового шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро». Издание опубликовало видео того, как декорация в виде дворца с несколькими шпилями неожиданно падает на людей.

Во дворце спорта «Мегаспорт» сообщили, что «такое у нас происходило», и попросили обратиться за комментариями в министерство спорта. В ведомстве это пока не комментировали. По данным «Фонтанки», Следственный комитет возбудил уголовное дело, но официально это не подтверждали.

Ледовый спектакль «Лебединое озеро» во дворце спорта «Мегаспорт» представила компания Navka Show, которую основала Татьяна Навка — олимпийская чемпионка в танцах на льду и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. На сайте Navka Show сказано, что шоу проходило с 25 декабря по 8 января.