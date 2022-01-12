В аэропорту Минска задержали ранее судимого бывшего главу администрации Ставрополя. Он пытался улететь по поддельному паспорту

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В Национальном аэропорту «Минск» 10 января был задержан бывший глава администрации Ставрополя, осужденный по делу о взятках. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Беларуси.

Мужчина собирался вылететь из Минска в Стамбул. Во время прохождения пограничного контроля он предъявил паспорт гражданина РФ «с признаками частичной подделки».

Позднее выяснилось, что бывший чиновник в 2014 году был приговорен к девяти годам колонии. Он освободился условно-досрочно с ограничением права на выезд за границу, но надеялся уехать за рубеж по поддельным документам, заявил погранкомитет Беларуси.

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В отношении задержанного возбуждено дело об использовании поддельных документов (статья 380 Уголовного кодекса Беларуси, предполагает до двух лет ограничения свободы). Пограничники передали его сотрудникам Следственного комитета Беларуси.

Погранкомитет не уточнил, как зовут задержанного. Вероятно, это бывший сити-менеджер Ставрополя Игорь Бестужий. В 2014 году его приговорили к девяти годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки в 1,8 миллиона рублей, попытке получить взятку в 50 миллионов рублей (в обоих случаях — в рамках махинаций с муниципальными земельными участками), а также незаконном хранении шести патронов для ружья.

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