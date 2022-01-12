Умер телеведущий Михаил Зеленский

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Умер российский журналист и телеведущий Михаил Зеленский. Эту информацию РБК подтвердили в пресс-службе ВГТРК.

Зеленскому было 46 лет.

Заместитель руководителя телеканала «Культура» Александр Ефимович сообщил, что Зеленский умер во время отдыха в Доминиканской Республике, где он был с женой. Как пишет Baza, по предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.

Зеленский начал работать на телевидении в конце 1990-х годов. Он получил известность как ведущий программы «Вести-Москва» и ток-шоу «Прямой эфир» на «России 1», а также ведущий линейного эфира «России-24». В последние годы карьеры Зеленский работал на телеканале «Культура».

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