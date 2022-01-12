Участник акции в поддержку Навального в Москве, бросивший файер в полицейских, приговорен к 5 годам колонии

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Тверской суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима Вячеслава Игумнова, бросившего файер в полицейских на акции в поддержку Алексея Навального 23 января 2021 года.

Cуд, сообщает «Интерфакс», признал Игумнова виновным по статьям о хулиганстве (213 УК РФ) и применении насилия к представителям власти (318 УК РФ).

Игумнов полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

По итогам протестных , прошедших 23, 31 января и 2 февраля 2021 года, были задержаны более 10 тысяч человек, возбуждены несколько десятков уголовных дел, многие фигуранты которых были приговорены к реальным срокам.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!