На юриста екатеринбургского ЛГБТ-центра составили протоколы о гей-пропаганде из-за упоминания «гостеприимных администраторов, бесплатного чая и вкусняшек»

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В Екатеринбурге на юриста Ресурсного центра для ЛГБТ Анну Плюснину составили два протокола о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП РФ). Об этом Плюснина рассказала в фейсбуке.

Протоколы на юриста составили 29 декабря 2021 года. Согласно копии одного из них, Плюснину обвинили в том, что она создала сайт Квир-линии Екатеринбурга, доступный «для обозрения неопределенного круга лиц, в том числе не достигшим совершеннолетия», и опубликовала на нем информацию о мероприятиях для лиц «нетрадиционной сексуальной ориентации». Таким образом, посчитали в полиции, юрист «осуществила» гей-пропаганду.

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В своем посте Плюснина заявила, что составлению протоколов «посодействовали» психологи екатеринбургских центров социальной помощи семье и детям «Гнездышко» и «Каравелла», депутаты Госдумы Анна Кузнецова и Николай Земцов.

Психологи посчитали гей-пропагандой несколько формулировок ЛГБТ-центра, говорится в посте. В частности, они сочли, что фраза «гостеприимные администраторы, бесплатный чай и вкусняшки, wi-fi, книги, настольные игры» может создать «в глазах неокрепшей психики подростков привлекательный и желательный образ» ЛГБТ-центра, куда подростки придут «попить чай» и окажутся «в соответствующей группе риска».

По словам Плюсниной, по итогам рассмотрения протоколов суд может назначить один штраф в 50 тысяч рублей или два по 100 тысяч рублей.

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