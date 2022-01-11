Средний проходной балл ЕГЭ для поступления в вузы снизился впервые за 10 лет. На 0,5 балла

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В 2021 году средний проходной балл Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления на бюджет на программы бакалавриата/специалитета очной формы снизился впервые за 10 лет.

Если с 2015 по 2020 год средний проходной балл ЕГЭ в целом по России вырос с 66,1 до 70,8 соответственно, то в 2021 году снизился до 70,3, говорится в Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) о качестве приема в вузы, результаты которого опубликовал РБК.

В регионах России (кроме Москвы, Московской области, Петербурга и Ленинградской области) средний балл для приема на бюджет снизился с 67,5 до 66,9. Авторы исследования связали это с тем, что в 2021 году Минобрнауки выделило больше бюджетных мест преимущественно региональным вузам.

В Москве и Московской области средний балл для приема на бюджет вырос с 80,3 до 80,7, в Петербурге и Ленинградской области — с 79,5 до 80,2.

Средний балл для приема на платной основе в 2021 году в целом по стране вырос с 65 до 65,4, в Москве и области — с 69,2 до 69,6, в Петербурге и области — с 68,6 до 68,7, а в остальных регионах России — с 62,3 до 62,6.

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Рейтинг вузов с самым большим средним баллом по ЕГЭ, необходимым для поступления, в 2021 году возглавил Московский физико-технический институт (МФТИ) со средним проходным баллом на бюджет — 97,1. Следом идут:

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) — 96,7;

Филиал НИУ ВШЭ в Москве — 96,3 балла;

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) — 93,7 балла;

Филиал НИУ ВШЭ в Петербурге — 93,7 балла;

Московский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) — 93,6 балла;

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ — 93,5 балла;

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) — 92 балла;

Финансовый университет при правительстве — 91,4 балла;

Московский государственный юридический университет (МГЮА) — 89,6.

Московский государственный университет имени Ломоносова в первую десятку рейтинга не вошел, следует из материалов РБК, — средний балл для поступления в этот вуз составил 86,1.

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