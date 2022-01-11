Спикер Европарламента Давид Сассоли умер в возрасте 65 лет

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Спикер Европарламента, бывший журналист Давид Сассоли умер в возрасте 65 лет.

Сассоли, сообщает BBC News со ссылкой на пресс-службу спикера, скончался ранним утром 11 января в одной из больниц итальянского города Авиано.

В конце декабря Сассоли был госпитализирован из-за осложнений, связанных с нарушениями работы иммунной системы.

Сассоли занял пост спикера Европарламента в сентябре 2019 года. В январе должны пройти выборы нового председателя Европарламента, Сассоли в декабре говорил, что не будет выставлять свою кандидатуру.

Спикер Европарламента — один из ключевых постов в структурах ЕС. Председателя Европейского парламента выбирают из числа депутатов. Кандидат должен набрать абсолютное большинство голосов. Спикер избирается на срок 2,5 года.