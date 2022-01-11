Перейти к материалам
Кнопка поддержки

Россия начала импортировать колбасу из ДНР

Источник: Министерство продовольствия ДНР

Мясокомбинат из самопровозглашенной Донецкой народной республики впервые поставил колбасу в Россию. Об этом сообщили власти ДНР.

В составе первой партии в Россию отправлены полторы тонны сыровяленых колбасных изделий. Они будут продаваться в Ростовской области.

Поставка товаров из ЛНР и ДНР в Россию стала возможна после указа Владимира Путина о «гуманитарной поддержке» самопровозглашенных республик, появившегося в ноябре 2021 года. Указ признал сертификаты на товары, выданные в ЛНР и ДНР, а также отменил ограничения на их передвижение через границу.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка

Да!
Реклама