На Алтае застрелили больше полусотни лошадей. Полиция возбудила уголовное дело

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В Алтайском крае полиция возбудила уголовное дело о гибели 53 лошадей, рассказали «Интерфаксу» в региональном управлении МВД.

Дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества (часть 1 статьи 167 УК РФ) возбудили по заявлению жителя села Алексеевка Петропавловского района. Он сообщил, что нашел своих животных мертвыми.

Табун принадлежал семье Николая Дрокова, сообщила «Комсомольская правда ». По данным газеты, большинство погибших животных — кобылы с жеребятами или еще не ожеребившиеся. Их нашли между селами Солоновка и Камышенка, где они были на свободном выпасе. По приблизительным оценкам, ущерб составил около пяти миллионов рублей.

«Мы проверяли их 2-3 раза в неделю. Собирались поехать на днях с приятелем, но поднялся туман, поэтому отложили выезд. А вечером уже позвонили, сказали, что лошади застрелены. Их загнали в угол и снайперски расстреляли — по два выстрела точно под лопатку под сердце. Это не человек какой-то, зверь — так даже фашисты не поступали», — заявил Дроков.

Мы спрятали это видео, потому что на нем сняты убитые животные Все равно хочу увидеть

В региональном ГУ МВД, в свою очередь, сказали «Интерфаксу», что говорить о причинах гибели лошадей до проведения экспертиз рано. Глава ведомства Андрей Подолян поставил расследование дела на контроль.

По данным «Коммерсанта», среди приоритетных версий случившегося — хулиганство и месть. По предварительным данным, местные жители высказывали фермеру претензии из-за земель, которые он использует под пастбища.

Весной 2021 года похожий случай произошел в соседнем регионе — Республике Алтай. Начальника отдела участковых полиции ОМВД России по Онгудайскому району обвинили в том, что в конце марта он застрелил девять лошадей. Причиненный владельцам животных ущерб оценили в 1,3 миллиона рублей. Против полицейского возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. В МВД в его отношении начали служебную проверку.