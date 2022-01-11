Главреда сайта Penza Post оштрафовали за то, что он не назвал «иноагентом» фонд, получивший этот статус после его публикаций

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Главного редактора сайта Penza Post Александра Тузова оштрафовали на четыре тысячи рублей за отсутствие маркировки «иноагента» при упоминании благотворительного фонда « ». Решение суда было вынесено в декабре, на него обратило внимание издание «7×7».

Поводом для штрафа стала статья, опубликованная на Penza Post в июне 2021 года. В ней говорилось о новом составе совета при губернаторе Пензенской области по развитию гражданского общества. В совет вошел, в частности, исполнительный директор «Гражданского союза» Олег Шарипков.

«Я признал вину и заплатил символические четыре тысячи рублей. Можно было ограничиться предупреждением, но суд почему-то наказывает наших братьев по ремеслу несмотря на то, что тут техническая ошибка», — заявил «7×7» Тузов.

В Роскомнадзор на него пожаловался пензенский блогер Валентин Снегирёв. По его словам, он сделал это, так как именно после публикаций Тузова «Гражданский союз» объявили «иноагентом».

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Фонд «Гражданский союз» начал работу в 2002 году. Он занимается поддержкой гражданских инициатив в Пензенской области, помогал местным больницам и организовал фестиваль «Добрая Пенза». Фонд получал как российские, так и иностранные пожертвования и гранты.

Весной 2019 года Минюст России внес «Гражданский союз» в реестр «иностранных агентов». Олег Шарипков утверждал, что это произошло после жалобы Александра Тузова. Шарипков назвал его «местным инфокиллером».

Тузов в 1990-х годах работал в ФСБ, а сейчас входит в общественный совет при МВД Пензенской области. Он говорил, что не жаловался на «Гражданский союз» в Минюст, но ведомство могло проверить фонд из-за его публикаций на Penza Post.

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