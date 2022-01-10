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Букингемский дворец опубликовал программу праздничных мероприятий, посвященных 70-летию правления королевы Елизаветы II.

Основные мероприятия пройдут со 2 по 5 июня — эти дни будут объявлены в Великобритании выходными. Они будут включать в себя традиционный парад в центре Лондона, специальную праздничную службу в соборе Святого Павла, а также концерт в Букингемском дворце.

Среди других масштабных мероприятий — конное представление, посвященное истории Великобритании, которое пройдет с 12 по 15 мая в Виндзорском замке, а также световые шоу, посвященные правлению Елизаветы II. Они запланированы на июль.

В каких именно торжествах будет принимать участие сама 95-летняя королева, пока не уточняется.

Елизавета II взошла на трон 6 февраля 1952 года, в день смерти своего отца Георга VI. Ее коронация состоялась 2 июня, поэтому с тех пор традиционно праздничные мероприятия проводятся в начале лета.

Елизавета II удерживает рекорд по длительности пребывания на троне в Великобритании. До нее рекордно долгое правление было у королевы Виктории, которая правила 62 года.

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