В работе сервиса ГИБДД по проверке штрафов произошел сбой

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В работе нескольких онлайн-сервисов ГИБДД произошел сбой из-за «обновления прикладного программного обеспечения», сообщает портал «МВД медиа».

Судя по сайту Госавтоинспекции, не работают следующие сервисы: «Проверка штрафов ГИБДД», «Проверка водителя» и «Проверка автомобиля». Во всех случаях появляется сообщение «Идет загрузка», а форма проверки не появляется.

В пресс-центре МВД России сообщили, что планируют восстановить работу сервисов 11 января.

Это не первый сбой в работе онлайн-сервисов ГИБДД, произошедший в последние месяцы. В ноябре 2021 года сервис по проверке штрафов временно не работал из-за технических работ.

В декабре произошел технический сбой в Федеральной информационной системе ГИБДД, из-за чего в подразделениях Госавтоинспекции на два дня приостановили регистрацию автомобилей и выдачу водительских удостоверений. Сбой объяснили тем, что серверы ГИБДД залило водой.

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