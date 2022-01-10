В работе сервиса ГИБДД по проверке штрафов произошел сбой
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
В работе нескольких онлайн-сервисов ГИБДД произошел сбой из-за «обновления прикладного программного обеспечения», сообщает портал «МВД медиа».
Судя по сайту Госавтоинспекции, не работают следующие сервисы: «Проверка штрафов ГИБДД», «Проверка водителя» и «Проверка автомобиля». Во всех случаях появляется сообщение «Идет загрузка», а форма проверки не появляется.
В пресс-центре МВД России сообщили, что планируют восстановить работу сервисов 11 января.
Это не первый сбой в работе онлайн-сервисов ГИБДД, произошедший в последние месяцы. В ноябре 2021 года сервис по проверке штрафов временно не работал из-за технических работ.
В декабре произошел технический сбой в Федеральной информационной системе ГИБДД, из-за чего в подразделениях Госавтоинспекции на два дня приостановили регистрацию автомобилей и выдачу водительских удостоверений. Сбой объяснили тем, что серверы ГИБДД залило водой.