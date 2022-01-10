В Нью-Йорке произошел крупнейший пожар за 30 лет. Из-за возгорания обогревателя в жилом доме погибли 19 человек, в том числе девять детей

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В 19-этажном жилом доме в нью-йоркском районе Бронкс произошел пожар. В результате погибли 19 человек, в том числе девять детей. Еще 44 человека пострадали. Об этом пишет CNN со ссылкой на власти Нью-Йорка.

Причиной пожара стал неисправный обогреватель в квартире, которая находилась на втором и третьем этажах здания. Когда начался пожар, владельцы жилья покинули квартиру, не закрыв дверь. Из-за этого дым распространился по всему зданию. Он и стал причиной гибели большинства жертв.

Еще одним фактором, увеличившим количество погибших и пострадавших, стала пожарная сигнализация. Когда начался пожар, многие жильцы дома ее проигнорировали — по словам выживших, из-за многочисленных ложных срабатываний, которые случались до этого, пишет The New York Times.

Пожар произошел в здании 1972 года постройки, в котором проживали в основном иммигранты из Гамбии. Здание не было оборудовано пожарными лестницами.

Нынешний пожар стал крупнейшим по числу жертв для Нью-Йорка с 1990 года, когда загорелся клуб Happy Land, также расположенный в Бронксе. Тогда погибли 87 человек. Виновным в пожаре признали кубинца Хулио Гонсалеса, который поджег здание клуба после ссоры со своей девушкой, которая там работала. Гонсалес получил пожизненный срок и умер в тюрьме в 2016 году.