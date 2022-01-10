В Мьянме свергнутого лидера страны Аун Сан Су Чжи приговорили еще к четырем годам тюрьмы

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Суд в Мьянме приговорил бывшего лидера страны, лауреата Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи к четырем годам тюремного заключения, сообщает BBC News.

За последний месяц это второй суд над Аун Сан Су Чжи и второй приговор. На этот раз ее признали виновной в незаконном ввозе и владении переносными рациями и нарушении антиковидных ограничений.

В декабре Аун Сан Су Чжи приговорили также к четырем годам лишения свободы, признав виновной в подстрекательстве и нарушении антиковидных ограничений. Позже военная хунта, находящаяся у власти в Мьянме, смягчила ей приговор до двух лет тюрьмы.

Аун Сан Су Чжи предъявлены еще несколько обвинений. Если вина бывшего лидера Мьянмы будет признана полностью, ей грозит пожизненное заключение.

Аун Сан Су Чжи — лидер «Национальной лиги за демократию». 15 лет провела под домашним арестом. В 1991 году стала лауреатом Нобелевской премии мира. В 2015 году «Национальная лига за демократию» победила на всеобщих выборах, Аун Сан Су Чжи стала министром иностранных дел и фактической главой правительства. В феврале 2021 года в Мьянме к власти пришла хунта, Аун Сан Су Чжи вновь оказалась под арестом.

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