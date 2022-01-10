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В Нур-Султане найден мертвым полковник Комитета национальной безопасности Казахстана. В Таразе покончил с собой генерал МВД

Источник: Комитет национальной безопасности

Полковник Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Азамат Ибраев найден мертвым во дворе своего дома в Нур-Султане, сообщает пресс-служба КНБ.

Тело Ибраева нашли утром 10 января. Он получил травмы, характерные для падения с высоты, пишет РИА Новости. Предполагается, что Ибраев совершил самоубийство. Проводится досудебное расследование.

Азамат Ибраев возглавлял техническую службу Комитета нацбезопасности, а ранее руководил департаментом собственной безопасности ведомства.

В городе Тараз на юге Казахстана найден мертвым начальник департамента полиции Жамбылской области генерал Жанат Сулейменов. Он покончил жизнь самоубийством, сообщили агентству «Интерфакс» в администрации Тараза.

Казахстанский журналист Михаил Козачков утверждает, что после протестов в Казахстане в отношении Сулейменова возбудили уголовное дело. «Ему грозил трибунал», — сообщил журналист. Официально об уголовном деле не сообщалось.

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