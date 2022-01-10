В Беларуси вынесли первый приговор за комментарии об убийстве сотрудника КГБ. Житель Могилева получил два года колонии

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Суд Ленинского района Могилева приговорил 45-летнего местного жителя Г. (полное имя не называется) к двум годам колонии общего режима и штрафу в за комментарий в соцсетях об сотрудника КГБ в Минске. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Беларуси.

Суд признал жителя Могилева виновным в публичном оскорблении представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Как установили прокуратура и суд, 28-29 сентября 2021 года Г. разместил в «деструктивном Telegram-чате» оскорбительные комментарии в адрес убитого сотрудника КГБ Беларуси Дмитрия Федосюка и других силовиков.

Подсудимый признал вину полностью, у него изъяли мобильный телефон «как средство совершения преступления», говорится в сообщении прокуратуры.

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Как отмечают Zerkalo и Sputnik Беларусь, это первый приговор по уголовному делу о комментариях о стрельбе на улице Якубовского в Минске. Его расследуют по статьям о возбуждении социальной вражды и об оскорблении представителя власти.

В октябре Следственный комитет Беларуси отчитался, что за комментарии об убийстве сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка были арестованы 136 человек. Среди обвиняемых по делу — журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко, написавший статью, где был приведен комментарий бывшей одноклассницы Андрея Зельцера, которого обвинили в убийстве сотрудника КГБ.

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