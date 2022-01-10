Умер комик Боб Сагет. Он был рассказчиком в сериале «Как я встретил вашу маму»

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Стендап-комик, актер, режиссер и телеведущий Боб Сагет умер в возрасте 65 лет.

Phillip Faraone / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Актера нашли мертвым 9 января в отеле Ritz-Carlton в Орландо, Флорида, куда он приехал в рамках своего комедийного тура. Как сообщил местный шериф, следователи не нашли признаков насильственной смерти и следов наркотиков.

Семья Боба Сагета подтвердила информацию о его смерти.

Боб Сагет известен по роли отца-одиночки Дэнни Таннера в ситкоме , а также как ведущий телешоу «Americaʼs Funniest Home Videos» («Самые смешные домашние видео Америки»), выходившего с 1989 по 1997 год. Сагет выступил в роли рассказчика в сериале «Как я встретил вашу маму». В 1998 году вышел его первый полнометражный фильм «Грязная работа».