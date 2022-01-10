СБУ сообщила о поимке «агента российской военной разведки», планировавшего теракты в Одесской области
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Служба безопасности Украины заявила, что задержала «агента российской военной разведки», который готовил серию терактов в Одесской области.
По информации ведомства, мужчина должен был устраивать диверсии для «расшатывания общественно-политической ситуации». Его кураторами, утверждает СБУ, были представители российской разведки, находящиеся в Приднестровье.
По данным ведомства, мужчина уже организовал поджог военного автомобиля в Одессе и облил краской памятник погибшим украинцам. Следующими его целями якобы должны были стать офисы общественных организаций патриотического направления.
Гражданином какой страны является задержанный, не уточняется.
В начале декабря ФСБ сообщила о задержании трех украинцев, один из которых, по утверждению ведомства, планировал совершить в России теракт, а еще двое якобы шпионили за стратегическими объектами. СБУ назвала новости фейком, который ФСБ организовала, пытаясь «отомстить» за успехи украинских силовиков.