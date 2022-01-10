Путин заявил, что в Казахстане использовали «майданные технологии»

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Президент России Владимир Путин выступил на заседании с участием лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности ( ), посвященном протестам в Казахстане. Трансляцию встречи, проходившей онлайн, провел телеканал «Россия 24».

Владимир Путин заявил, что угроза государственности в Казахстане возникла не из-за стихийных акций протеста, начавшихся из-за повышения цен на топливо, а из-за того, что «ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы».

Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, — это одни люди и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, — это совершенно другие люди и у них другие цели. При этом активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов.

Путин согласился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который говорил, что на страну напали «террористы». Путин считает, что в Казахстане «использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом».

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Президент России отметил, что страны ОДКБ направили в Казахстан миротворцев, чтобы «поставить преграду уголовникам, мародерам и другим криминальным элементам». Миротворцы будут находиться в стране ограниченный период времени, но столько, сколько посчитает необходимым президент Казахстана, подчеркнул Путин. «После выполнения своих функций безусловно весь контингент будет выведен с территории Казахстана», — заверил он.

Принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций.

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