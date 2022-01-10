Главу военной разведки Дании арестовали по обвинению в разглашении секретной информации

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57-летний глава Службы военной разведки Минобороны Дании Ларс Финдсен находится под стражей с 8 декабря 2021 года после того, как его заподозрили в разглашении засекреченной информации. Об этом сообщили местные издания Politiken и TV2.

О том, что один из четверых фигурантов дела — глава военной разведки, стало известно 10 января на заседании суда в Копенгагене, где был снят запрет на разглашение имен обвиняемых. Финдсен сам попросил об этом, а также заявил, что не признает свою вину, а обвинения считает «безумными».

Финдсена и еще троих фигурантов дела — бывших или действующих сотрудников спецслужб — обвинили в «необоснованной передаче строго засекреченной информации спецслужб». Дело расследуют по уголовной статье, которая касается разглашения «секретных переговоров, обсуждений или решений государства» с иностранными государствами. Обвиняемым может грозить до 12 лет лишения свободы.

Другие подробности дела не раскрываются. DR отмечает, что речь может идти об утечке секретной информации в СМИ. Служба безопасности и разведки ( ) лишь сообщила, что дело «основано на длительном расследовании».

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Ларс Финдсен начал работать в Минобороны Дании в 2007 году, а в 2015-м возглавил Службу военной разведки ведомства. Через пять лет его и еще нескольких высокопоставленных сотрудников ведомства отстранили после того, как надзорный орган раскритиковал роль спецслужбы в скандале со слежкой. Разведслужбу обвинили в том, что она делилась информацией о гражданах Дании с агентами иностранных государств, среди которых могло быть Агентство национальной безопасности США. В декабре 2021 года отстраненных сотрудников оправдали.

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