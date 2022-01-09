«Я — враг». Даня Милохин сообщил, что его не пустили в Украину
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Российский тиктокер и певец Даня Милохин сообщил в сторис в инстаграме, что его не пустили в Украину.
«Мы прилетели в Киев и нас держат в плену. Свэг», — сказал он в записи, снятой в аэропорту Киева (в ролике Милохин свободно сидит в кресле с полуспущенной маской на лице).
Спустя час Милохин записал новое видео: «Чуваки, меня не впустили. Я — враг. Нас обратно развернули, ***** (блин)», — сказал он. В другой сторис Милохин опубликовал свой портрет со словом «Грусть».
Власти Украины пока не комментировали случившееся.