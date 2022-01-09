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На озере в Бразилии скала рухнула на лодки с туристами. Погибли семь человек

Источник: Reuters

По меньшей мере семь человек погибли и еще трое пропали без вести после того, как на юго-востоке Бразилии на озере Фурнаш скала обвалилась на прогулочные катера с туристами, сообщает Reuters, ссылаясь на местную пожарную службу.

Часть скалы обвалилась 8 января, когда туристы на нескольких прогулочных лодках осматривали водопад на озере. В соцсетях распространили запись, где видно, как каменная глыба падает на людей.

В Бразилии скала рухнула на туристов
Meduza

Пострадали 32 человека, девять из них получили серьезные травмы. Первоначально власти сообщали, что из-за происшествия 20 человек числятся пропавшими без вести, но затем судьбу большинства из них удалось выяснить.

Reuters указывает, что в течение двух недель в этом регионе шли дожди, что могло способствовать разрушению скалы. Проливные дожди вызвали наводнение в штате Минас-Жерайс и вынудили почти 17 тысяч человек покинуть свои дома.