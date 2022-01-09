Телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул главное зеркало

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Космический телескоп «Джеймс Уэбб» 8 января успешно развернул главное зеркало. Таким образом, сообщает NASA, фаза развертывания телескопа полностью завершена.

Ранее телескоп развернул солнечную батарею, защитный экран и вторичное зеркало.

Сейчас «Джеймс Уэбб» продолжает движение к , куда он должен прибыть в конце января.

Телескоп «Джеймс Уэбб» был запущен в космос 25 декабря. Основными задачами телескопа являются обнаружение света первых звезд и галактик, изучение их формирования и развития, а также обнаружение экзопланет и изучение малых тел Солнечной системы.

Телескоп должен начать исследования летом 2022 года. Срок его работы должен составить не менее пяти лет.

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