Американский режиссер, актер и кинокритик Питер Богданович умер в возрасте 82 лет, сообщает The Hollywood Reporter, ссылаясь на его дочь.

Gabriel Bouys / AFP / Scanpix / LETA

Богданович умер 6 января в своем доме в Лос-Анджелесе от осложнений болезни Паркинсона, сказано в заявлении семьи режиссера.

Питер Богданович — режиссер таких фильмов, как «Последний киносеанс» (The Last Picture Show, 1971), «В чем дело, док?» (Whatʼs Up, Doc?, 1972), «Бумажная луна» (Paper Moon, 1973). Фильм «Последний киносеанс» получил восемь номинаций на кинопремию «Оскар», в том числе за режиссуру и сценарий.

Богданович также работал как актер, например, он сыграл роль психотерапевта в сериале «Клан Сопрано» (The Sopranos, 1999-2007). Также он появлялся в роли самого себя в сериале «Как я встретил вашу маму» («How I Met Your Mother», 2005-2014).