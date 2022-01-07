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Поэт, писатель и сценарист Александр Тимофеевский умер 7 января после продолжительной болезни, сообщила ТАСС его жена Наталья. Тимофеевскому было 88 лет.

Александр Тимофеевский Виталий Белоусов / ТАСС

Александр Тимофеевский писал сценарии мультфильмов и песни к ним. Так, он написал «Песенку крокодила Гены» («Пусть бегут неуклюже…») из мультфильма «Чебурашка». Тимофеевский — автор сценариев таких мультфильмов, как «Проделкин в школе», «Мук-скороход», «Медной горы хозяйка», «Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок», «По щучьему велению».

В начале 1950-х годов Тимофеевский начал писать стихотворения, но долгие годы не публиковал их. Первый его поэтический сборник «Зимующим птицам» вышел в 1992 году.