Умер бывший начальник Генштаба Вооруженных сил России Анатолий Квашнин

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Генерал армии Анатолий Квашнин, руководивший Генштабом Вооруженных сил России в 1997-2004 годах, умер 7 января в Москве в возрасте 75 лет.

Анатолий Квашнин Борис Кавашкин / ТАСС

Анатолий Квашнин умер от ковида, сообщил ТАСС глава аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин. Квашнин скончался в военном госпитале, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Анатолий Квашнин работал в Генеральном штабе Вооруженных сил РФ с 1992 года как заместитель начальника Главного оперативного управления. В декабре 1994 года он возглавил Объединенную группировку войск в Чечне, а с февраля 1995 года командовал войсками Северо-Кавказского военного округа.

В 1997 году Квашнин возглавил Генштаб. В 1999-м он руководил боевыми действиями против террористов, вторгшихся в Дагестан из Чечни. В 2004 году Квашнин ушел из Генштаба, после чего стал полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе. Покинул пост полпреда в 2010 году.