В Италии по запросу России задержали украинского театрального режиссера Евгения Лавренчука

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В Неаполе по запросу России задержали бывшего главного режиссера Одесского национального академического театра оперы и балета Евгения Лавренчука. Об этом украинскому изданию «Громадське» заявил пресс-секретарь министерство иностранных дел Украины Олег Николаенко.

Лавренчук был задержан 17 декабря. Он находится под стражей. Итальянские власти рассматривают запрос о его экстрадиции в Россию. Там его обвиняют в неких финансовых нарушениях, якобы совершенных восемь лет назад, рассказала куратор инициативной группы Free Eugene Lavrenchuk Марианна Гудич-Палий.

В Таганском суде Москвы агентству ТАСС сообщили, что в июле 2020 года Лавченчук был заочно арестован по обвинению в мошенничестве в крупном размере. Суть обвинений в суде не раскрыли.

Евгений Лавренчук родился во Львове. В 2003 году окончил Российскую академию театрального искусства по специальности «оперный режиссер», а затем высшие курсы хореографии в Университете имени Марии Кюри-Склодовской в Польше.

В 2004 году Лавренчук зарегистрировал «Польский театр в Москве», при котором работала школа актерского мастерства и режиссуры. Также Лавренчука представляли как основателя Международного театрального центра в Москве.

В 2018-2021 годах Лавренчук стал главным режиссером Одесского театра оперы и балета. В 2020-м он получил премию имени Леся Курбаса, которая считается одной из самых престижных театральных наград Украины, а в 2021-м был удостоен звания заслуженного артиста Украины.

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