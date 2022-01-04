Работники нефтегазового месторождения Тенгиз в Казахстане присоединились к протестам против повышения цен на топливо

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Работники нефтегазового месторождения Тенгиз в в Атырауской области Казахстана остановили работу и вышли на митинг против повышения цены на сжиженный нефтяной газ, используемый в качестве топлива. Об этом сообщает издание «Ак Жайык», на его статью обратила внимание « . Центральная Азия».

Газета Ак Жайык

Число участников митинга «Ак Жайык» оценивает в сотни человек (до пандемии на месторождении работали более 40 тысяч человек).

На встречу с митингующими вылетел первый заместитель акима (руководителя) Атырауской области Серик Айдарбеков, сообщили в областном акимате.

Компания «Тенгизшевройл» заявила, что к митингу присоединилось «некоторое количество работников субподрядных организаций». Работа на месторождении Тенгиз идет в штатном режиме, заверили в компании.

«Интерфакс — Казахстан» сообщает, что 4 января протесты против повышения цены на сжиженный газ также поддержали работники одного из автопарков в Актау. 3 января в знак солидарности с протестующими отказались работать сотрудники нефтяных месторождений Каламкас и Каражанбас в Мангистауской области Казахстана.

Протесты против повышения цен на сжиженный газ начались в городе Жанаозен 2 января. Позже к ним присоединились жители Актау, Алматы, Астаны и еще нескольких городов Казахстана. К требованиям о снижении цен позднее добавились лозунги об отставке правительства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил «срочно рассмотреть ситуацию… с учетом экономической целесообразности». В Актау была отправлена правительственная комиссия. Но власти предупредили, что не смогут вернуть цену на газ на прежний уровень, сославшись на «законы рынка».

В 2011 году в Жанаозене проходили митинги нефтяников, требовавших повышения зарплат и предоставления социальных льгот. В день празднования 20-летия независимости Казахстана в городе начались беспорядки, полиция открыла стрельбу по митингующими. По официальным данным, погибли 17 человек. Журналисты и правозащитники, однако, считают, что убитых могло быть в несколько раз больше.

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