Житель Беларуси умер после задержания в новогоднюю ночь. Мать считает, что его «милиция убила»

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27-летний житель белорусского города Речица Дмитрий Усхопов умер в ночь на 1 января, через несколько часов после задержания сотрудниками милиции. Об этом сообщило издание «Флагшток» со ссылкой на близких Усхопова.

Молодого человека задержали 31 декабря около 23:00 на остановке в Речице. Усхопов был в нетрезвом виде и, как рассказали его близкие со ссылкой на очевидцев, оказал милиционерам сопротивление. Его увезли в отделение. Примерно через два с половиной часа Усхопова доставили в больницу Речицы в состоянии комы. Врачи констатировали смерть.

Сестра Усхопова по имени Светлана сказала белорусской версии « », что родственники с трудом попали в морг. По ее словам, одежда умершего была мокрая, майка разорвана, на запястьях и коленях были заметны синяки, а над бровью — рана круглой формы. «И вся полностью синяя спина выше пояса», — заявила женщина.

«Они его убили — милиция убила. Я вдова афганца, все пишите!.. А сына я от милиционера родила…», — заявила «Нашей ниве» мать Усхопова Елена Михайловна. Отец молодого человека Александр Леонидович добавил: «В милиции нам сказали «Умер», а когда пришли забирать [тело] в морг, сказали «А, это тот, которого убили?»

Следственный комитет Беларуси сообщил о проверке по факту смерти Усхопова. По версии ведомства, мужчину задержали с признаками сильного опьянения, он сопротивлялся, и к нему применили силу. При подъезде к больнице, где задержанный должен был пройти освидетельствование, ему стало плохо, спасти его не удалось. Причину смерти установит экспертиза. «По предварительным выводам экспертов, смерть не носит травматического характера — на теле умершего не обнаружены повреждения внутренних органов, переломы костей», — заявили в СК.