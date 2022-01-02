В Рязанской области автобус врезался в опору моста. Пять человек погибли, 21 пострадал

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В Рязанской области недалеко от города Скопин рейсовый автобус врезался в опору моста, сообщили «Интерфаксу» в МВД.

Как пишет ТАСС со ссылкой на МЧС, авария произошла 2 января в 05:45 утра по московскому времени.

В автобусе находились 52 человека. Пять из них погибли, 21 пострадал (в том числе не менее двух детей).

По предварительным данным, аварию могла спровоцировать гололедица, из-за которого водитель не справился с управлением, рассказали «Интерфаксу» в штабе на месте ДТП. По версии источника РИА Новости, водитель мог уснуть за рулем.