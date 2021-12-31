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Старший брат патриарха Кирилла, протоиерей и почетный настоятель Спасо-Преображенского собора Петербурга Николай Гундяев умер 30 декабря на 82-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Гундяева похоронят 2 января на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге.

Николай Гундяев родился 18 ноября 1940 года в Ленинграде. Там он окончил духовную семинарию, а затем духовную академию, где с 1975 по 2004 год преподавал патрологию.

Занимал ряд должностей в Московском патриархате, в том числе в комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и в отделе внешних церковных сношений.

С мая 1977 года был настоятелем Спасо-Преображенского собора в Ленинграде. Также в 1980-е годы он был ректором Ленинградской духовной академии.