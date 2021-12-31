Детям из онкоцентра имени Блохина привезли в подарок от «Модного приговора» пустые коробки. Продюсер программы извинился за ошибку

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Пациенты онкологического центра имени Блохина в Москве получили в подарок на Новый год от программы Первого канала «Модный приговор» пустые коробки. Об этом в инстаграме рассказала волонтер Виктория Бирюкова.

По ее словам, год назад она участвовала в передаче, после чего представители «Модного приговора» предложили передать в онкоцентр новогодние подарки детям в рамках благотворительной акции.

От программы в больницу приезжали Дед Мороз со Снегурочкой, которые оставили четыре мешка подарков. «Каково же было мое удивление, точнее сказать — шок, когда в мешках оказались пустые сеты коробок, без подарков детям! Много разных наборов коробок, сложенных по принципу матрешки — одна в другую», — написала Бирюкова.

Волонтер сказала, что организаторы акции перед ней никак не извинились, лишь заявив, что подарки у них украли и они будут обращаться в полицию.

Не передать, как мне было горько и стыдно за такой поступок передачи… Разочарование в людях, непонимание, почему и как так можно было поступить не просто с детьми, а с детьми, борющимися за свою хрупкую жизнь… Я не знаю, как все это объяснить. Как по мне, такой поступок — это, действительно, приговор… только не Модный, а Бесчеловечный…

Продюсер «Модного приговора» и генеральный директор компании «Красный квадрат» Илья Кривицкий извинился за произошедшее и пообещал прислать новые подарки 3 января. В комментарии изданию «Подъем» он заявил, что детям подарили пустые коробки по ошибке.

В рамках объявленной акции были собраны подарки для пациентов центра им. Блохина в количестве 30 штук. Все эти подарки были доставлены адресатам. Как выяснилось, в центре ждали не 30, а 300 подарков, о чем мы не договаривались и не знали. Тем не менее, поскольку речь идет о детях, мы исправим ситуацию и отправим в центр необходимое количество подарков, так, чтобы хватило на всех. Мы на прямой связи с представителями Центра и договорились о доставке на 3 января.

Пустые коробки попали в мешок с подарками по ошибке, за что мы приносим искренние извинения.

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