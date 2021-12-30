В Красноярске утвердили строительство первой линии метро

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Министерство строительства Красноярского края выпустило приказ (.pdf) о планировке территории для строительства первой линии метрополитена в Красноярске.

В приказе утвердили границы будущего метрополитена. Длина первой линии составит 9,7 километра, на ней появится шесть станций. Первая ветка начнется от станции «Высотная», расположенной в Октябрьском районе у слияния улиц Крупской и Высотной, сказали в министерстве изданию NGS24.RU. Затем ветка пройдет по улицам Копылова, Партизанской, Годенко, Киренского и дальше, в центр города.

Приказ предусматривает, что для строительства метро снесут 76 гаражей, 231 одноэтажное здание, по одному двух- и трехэтажному зданию, одну автозаправочную станцию, 14 павильонов и девять развалин.

Строительство метро планируют начать в первой половине 2022 года, сообщил ранее в декабре губернатор Красноярского края Александр Усс. Земляные работы пройдут в 2024-2025 годах, а затем начнется монтаж инженерных систем. По словам губернатора, на строительство метро потратят 89 миллиардов рублей.

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Разработкой проекта метро занималась компания «КрасноярскТИСИЗ», которую возглавляет . После публикации приказа красноярского Минстроя Митволь сказал изданию «Проспект мира», что первые строительные работы начнутся в апреле 2022 года.

«Проект [метрополитена] был готов еще в 2019 году, но два года мы согласовывали с администрацией города и главным архитектором те вопросы, которые у них были — что-то изменить, что-то добавить, — рассказал Митволь. — Сегодня юридически можно сказать, что в городе Красноярске есть метро — как и в Москве, и в Нижнем Новгороде. Это большая победа, никто не верил, что мы это сделаем».

Метрополитен в Красноярске начали строить еще в 1995 году, но из-за проблем с финансированием его строительство не раз останавливали. Окончательно строительные работы прекратили в 2010 году, а в 2013-м метро законсервировали.

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