Саратов с нового года станет вторым крупнейшим городом России после Москвы
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
👾 💎 🦄 🔮 💜 Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу»
Территория Саратова с 1 января 2022 года вырастет почти в два раза — с 1137 до 2100 квадратных километров — после присоединения пригородного Саратовского муниципального района, сообщает «Российская газета».
Расширение Саратова началось в 2020 году, когда к городу присоединили село Багаевка и поселок Красный Текстильщик. До этого площадь города составляла 394 квадратных километра, после — выросла почти втрое.
После дополнительного присоединения 79 сел в 2022 году Саратов сместит Петербург со второго места в списке самых крупных российских городов по площади. Первое место занимает Москва.
«Границы между Саратовом и пригородом стерты давно: горожане ездят в деревни на дачи, а сельчане — в областной центр на работу, учебу, в магазины. Развивать эти территории вместе куда логичней, ведь, по сути, у нас единая инфраструктура», — объясняет глава города Михаил Исаев.