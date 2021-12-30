Саратов с нового года станет вторым крупнейшим городом России после Москвы

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Территория Саратова с 1 января 2022 года вырастет почти в два раза — с 1137 до 2100 квадратных километров — после присоединения пригородного Саратовского муниципального района, сообщает «Российская газета».

Расширение Саратова началось в 2020 году, когда к городу присоединили село Багаевка и поселок Красный Текстильщик. До этого площадь города составляла 394 квадратных километра, после — выросла почти втрое.

После дополнительного присоединения 79 сел в 2022 году Саратов сместит со второго места в списке самых крупных российских городов по площади. Первое место занимает .

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