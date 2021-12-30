Путин подписал закон о внесудебной блокировке контента, оправдывающего экстремизм и терроризм

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий Роскомнадзору во внесудебном порядке блокировать контент, содержащий обоснование или оправдание экстремизма. Закон опубликован 30 декабря и вступает в силу немедленно.

Теперь генпрокурор РФ и его заместители наделены полномочием обращаться в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, которые распространяют данные, содержащие ложные сообщения об актах терроризма, обоснование или оправдание осуществления экстремистской или террористической деятельности.

Также во внесудебном порядке возможно ограничение доступа к сайтам, содержащим информационные материалы организаций, деятельность которых запрещена.

Ранее закон предусматривал внесудебный порядок блокировки за призывы к экстремизму, но не за оправдание такой деятельности.

Также во внесудебном порядке Роскомнадзор по обращению Генпрокуратуры теперь может блокировать сайты с предложением приобрести поддельный документ, предоставляющий право или освобождающий от обязанностей. Речь идет, в первую очередь, о поддельных сертификатах о вакцинации от коронавируса и ПЦР-тестах, поясняли авторы поправок.

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