Курсы евро и доллара выросли более чем на 1 рубль на последней в 2021 году торговой сессии Московской биржи

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 👾 💎 🦄 🔮 💜 Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу»

Европейская и американская валюты подорожали к российскому рублю на последних в 2021 году торгах на Московской бирже.

Так, по данным на 15:25 мск, биржевой курс евро был 85,05 рубля, что на 1,17 рубля больше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Доллар торгуется по 75,06 рубля (+1,07 рубля).

Аналитики, пишет РБК, связывают снижение курса рубля помимо прочего с предстоящим вечером 30 декабря разговором президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Подарите себе «Медузу» В 2021 году «Медуза» смогла выжить — благодаря читателям. Но нам по-прежнему нужна поддержка. Один раз или регулярно, маленькая сумма или большая — любая помощь критически важна. В 2022-м наша редакция может рассчитывать только на вас. А вы знаете, что делать.

Банк России устанавливает официальный курс рубля, исходя из рыночных котировок, сформировавшихся на основе спроса на иностранную валюту и ее предложения на валютном рынке. Официальный курс ЦБ на 31 декабря — 74,29 рубля за доллар, 84,06 рубля за евро. Курс на новогодние выходные ЦБ пока не объявил.

31 декабря в России выходной день, Московская биржа валютные торги проводить не будет.

Выше 85 рублей биржевой курс евро предыдущий раз поднимался 30 ноября.

Успеть сделать важное дело:

Поддержать «Медузу» — Бегу!