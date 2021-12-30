«Коммерсант»: владелец бренда Gallina Blanca уходит из России

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GBFoods, испанский производитель полуфабрикатов и приправ под брендом Gallina Blanca, решил уйти из России. Об этом пишет «Коммерсант».

30 декабря стало известно, что Федеральная антимонопольная служба одобрила продажу российской структуры GBFoods, компании «Юроп Фудс ГБ».

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«Юроп Фудс ГБ» с 1998 года управляет фабрикой в Нижегородской области, где выпускаются бульонные кубики, рассыпчатые бульоны, приправы и макароны.

Это предприятие купит непальская компания CG Foods, которая выпускает, в частности, лапшу быстрого приготовления под брендом Wai Wai и владеет фабриками в Индии, Бангладеш, Сербии и Казахстане.

Как сообщил источник «Коммерсанта», стоимость сделки могла составить от одного до полутора миллиардов рублей. Сам бренд Gallina Blanca в сделку не входил, уточнил собеседник издания.

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