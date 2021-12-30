Бизнес-партнером сына главы Минпромторга стал Дмитрий Зубаха, которого США обвиняли в кибератаках на Amazon и eBay

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Российский программист Дмитрий Зубаха, которого власти США обвиняли в кибератаках, стал одним из соучредителей компании «Атлима» 23-летнего Евгения Мантурова — сына министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Это следует из данных «СПАРК-Интерфакс»; первым внимание на это обратил телеграм-канал «ЧТД».

28 декабря Дмитрий Зубаха стал владельцем 15% ООО «Атлима», которую в октябре 2021-го зарегистрировал Евгений Мантуров. На сайте компании сказано, что «это международный спортивно-технологический сервис, делающий современными и удобными регистрацию на соревнования».

В июле 2012 года Дмитрия Зубаху (на тот момент сотрудника компании «Ашманов и партнеры») арестовали на Кипре по запросу США. Американские власти обвинили его в организации кибератак на сайты магазина Amazon, аукциона eBay, компании Priceline.com, совершенных в июне 2008 года, а также в краже данных владельцев кредитных карт в 2009 году.

США добивались, чтобы Кипр выдал Зубаху американским властям. Свой запрос об его экстрадиции также направили власти России, обвинившие Зубаху в краже более шести миллионов рублей с расчетных счетов ряда московских организаций. В апреле 2013 года Кипр выдал Зубаху России, где его приговорили к четырем годам условного срока.

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