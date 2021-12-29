В системе ЕГАИС, необходимой для продажи алкоголя в России, произошел сбой

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 👾 💎 🦄 🔮 💜 Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу»

В работе Единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) произошел сбой.

На сайте ЕГАИС, обратил внимание «Коммерсант», отображается надпись «Информационный ресурс EGAIS.RU находится на реконструкции».

По данным телеграм-канала «Раньше всех. Ну почти», сбой возник в ночь на 29 декабря, устранить его по состоянию на 14:30 мск, не удалось. Неполадки, пишет телеграм-канал, не уточняя источник получения этой информации, возникли в работе системы фиксации акцизных марок.

В России все торговые точки, продающие алкоголь, должны быть подключены к системе ЕГАИС. Это касается как магазинов, так и заведений общепита. Как пишет телеграм-канал«Раньше всех. Ну почти», «по всей стране наблюдаются задержки в доставке заказов и продажах алкоголя». Данных из других источников о том, что сбой в ЕГАИС повлиял на розничные продажи алкоголя, пока нет.

Ну раз так, то ладно

Сок, морс, детское шампанское — не в этот Новый год Путеводитель «Медузы» по безалкогольным (но праздничным!) напиткам

Ну раз так, то ладно

Сок, морс, детское шампанское — не в этот Новый год Путеводитель «Медузы» по безалкогольным (но праздничным!) напиткам

Успеть сделать важное дело:

Поддержать «Медузу» — Бегу!