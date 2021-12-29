Российские чиновники и госкомпании потратили 1,8 миллиарда рублей на новогодние подарки самим себе

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Российские государственные органы и компании потратили на подготовку к Новому году не менее 8,1 миллиарда рублей, сообщает «Новая газета», предновогодние госзакупки.

Большая часть суммы (3,8 миллиарда рублей) пошла на украшения городских территорий. Еще 1,8 миллиарда рублей, отмечает издание, власти потратили на подарки самим себе, то есть на закупку сувениров (1,1 миллиарда израсходовали госкомпании).

Еще 1,9 миллиарда рублей потратили на сладости для школьников, детей-сирот, многодетных и малоимущих семей, детей сотрудников госкомпаний («Газпром», «Транснефть», «Россети», «Алроса»), а также ведомств, например, ФСИН. Помимо этого 515 миллионов рублей направили на новогодние корпоративы.

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