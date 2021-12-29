На GitHub выложили скрипты для нелегального скачивания фильмов с Netflix, Amazon Video, Disney+ и других онлайн-кинотеатров

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Пользователь GitHub под ником Widevinedump опубликовал программное обеспечение для бесплатной загрузки контента с крупнейших видеосервисов, сообщило издание TorrentFreak.

Начиная с 17 ноября, пользователь разместил на GitHub 12 скриптов для скачивания HD-видео с популярных стриминговых платформ, включая Netflix, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video, HBO Max и Paramount+.

Опубликованный код позволяет обойти технологию -защиты Widevine от Google. Но, как отмечает TorrentFreak, бесплатное использование скриптов ограничено: в большинстве инструментов для нелегальной загрузки нет модуля дешифровки контента. Пользователь Widevinedump продает этот модуль за неназванную сумму — и предлагает всем заинтересовавшимся связаться с ним по электронной почте.

Российские онлайн-кинотеатры наравне с другими инструментами DRM-защиты также используют упомянутый Widevine. «Обходной маневр» можно применить и к российским онлайн-кинотеатрам, рассказал «Коммерсанту» гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. Опубликованные скрипты, по его мнению, не получат массового использования, но привлекут профессиональных пиратов.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков считает, что новая уязвимость может грозить онлайн-кинотеатрам в России потерями до 10 миллиардов рублей.

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