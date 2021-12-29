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Бывшие члены партии «Яблоко» собираются создать одноименное общественное движение, сообщила на своем сайте депутат Мосгордумы Дарья Беседина, ранее состоявшая в партии.

Мы решили создать общественное движение. Его цель — возрождение партии «Яблоко» на основе ее изначальных демократических, либеральных и правозащитных принципов.

Она рассказала, что 28 декабря бюро «Яблока» исключило из партии многих активных членов, в том числе муниципальных депутатов Елену Русакову, Григория Толкачева и Максима Гонгальского. Всего из партии исключили 98 человек, в том числе и Беседину.

«Формальным предлогом стало подписание открытых писем и поддержка Анастасии Брюхановой на выборах против Марины Литвинович, действительной причиной — стремление удержать власть в партии любой ценой», — рассказала Беседина.

Депутат заявила, что в партии произошел раскол, и бывшие партийцы, решившие объединиться в общественную организацию, считают себя правопреемниками российской объединенной демократической партии «Яблоко».

Беседина добавила, что в новой организации смогут состоять действующие и бывшие члены партии. Вскоре будет созван организационный комитет. По словам Бесединой, она предложит себя на пост председателя организации.

В пресс-службе партии «Яблоко» назвали заявления о новом движении «спойлерским проектом», сообщает РБК.

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