Житель Северодвинска пожаловался на ФСБ по статье об оскорблении ветерана. Во время обыска у него изъяли награды его отца

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Житель Северодвинска Юрий Щербачев потребовал признать управление ФСБ по Архангельской области виновным по статье об оскорблении ветеранов Великой Отечественной войны (статья 354.1 УК РФ). Об этом он сам рассказал изданию « ».

Поводом для заявления Щербачева стал обыск в 2014 году, во время которого были изъяты три ордена, пять медалей, кортик и десантный нож его отца. В ФСБ причиной следственных мероприятий назвали письмо с угрозой взрыва, поступившее в прокуратуру региона и якобы подписанное Юрием Щербачевым. Он заявил, что такого письма никогда не видел и не знает, было ли в итоге возбуждено дело о ложном сообщении о минировании.

В 2017 году суд признал обыск незаконным и обязал сотрудников ФСБ вернуть изъятые вещи. Щербачев получил обратно награды отца, но его кортик и нож передали на хранение в полицию и так и не вернули.

«Заявление решил написать сейчас, так как в 2021 году был принят закон об оскорблении чести и достоинства ветеранов. Сейчас просто идет такая кампания по этой статье и все осужденные — обычные граждане, хотя, как мы видим, у государственных органов у самих рыльце в пушку», — объяснил Щербачев журналистам свою инициативу.

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Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за публичное оскорбление ветеранов и оправдание нацизма в апреле 2021 года.

Соответствующие поправки были предложены депутатом Ириной Яровой после суда над Алексеем Навальным по делу «о клевете на ветерана». Политика признали виновным в клевете на ветерана Игната Артеменко, который снялся в видео телеканала RT в поддержку поправок к Конституции, и приговорили к штрафу 850 тысяч рублей.

После вступления закона в силу за публичное оскорбление ветерана предусматривается до пяти лет лишения свободы.

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