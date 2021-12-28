Суд прекратил дело бывшего сотрудника ФСБ Андрея Васильева, обвинявшегося во взятках. Но земельные участки в Подмосковье ему не вернут

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 👾 💎 🦄 🔮 💜 Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу»

Московский гарнизонный суд прекратил за сроком давности уголовное дело бывшего сотрудника ФСБ Андрея Васильева, обвинявшегося в мошенничестве и взятках. Как передает корреспондент «Медузы», домашний арест Васильева отменен, он освобожден в зале суда.

Суд также решил, что Васильеву должно быть возвращено все имущество, арестованное в рамках уголовного дела, за исключением средств на компенсацию судебных издержек.

При этом, рассказал «Медузе» адвокат Васильева Александр Гофштейн, имущество сотрудника ФСБ, обращенное в доход государства по гражданскому иску прокуратуры, возвращено не будет.

24 декабря Хорошевский районный суд, рассмотрев иск прокуратуры, решил конфисковать имущество Васильева, его отца и бывшей жены, приобретенное в 2013-2014 годах, когда ответчик служил в ФСБ. Васильеву принадлежит, в частности, 81 земельный участок в Подмосковье, но сколько из них конфисковано, Гофштейн не уточнил.

Андрей Васильев был фигурантом дела бывшего начальника банковского отдела управления «К» ФСБ подполковника Кирилла Черкалина, обвиненного в мошенничестве и взяточничестве. Черкалина в апреле 2021 года приговорили к семи годам колонии. Суд также взыскал с него более 600 миллионов рублей по искам предпринимателей.

В деле есть еще один фигурант — Дмитрий Фролов, также служивший в ФСБ. Рассмотрение его дела суд пока не завершил.

При задержании в апреле 2019 года у Кирилла Черкалина, Андрея Васильева и Дмитрия Фролова изъяли наличные и имущество на сумму более 12 миллиардов рублей. Однако в материалах дела, дошедших до суда, фигурировали взятки на значительно меньшие суммы, каким образом фигуранты дела получили оставшиеся средства, так и осталось неизвестным.

Читайте также

Черкалин наговорил много и про всех Суд приговорил бывшего подполковника ФСБ к семи годам колонии, но так и не выяснил, откуда у него шесть миллиардов рублей

Читайте также

Черкалин наговорил много и про всех Суд приговорил бывшего подполковника ФСБ к семи годам колонии, но так и не выяснил, откуда у него шесть миллиардов рублей

Успеть сделать важное дело:

Поддержать «Медузу» — Бегу!