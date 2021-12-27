Средняя поездка на такси в Москве за год подорожала почти на 25%

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Средняя стоимость поездки на такси в Москве по состоянию на 21 декабря 2021 года составила 520 рублей. Это на 14% больше, чем в ноябре (458 рублей), и на 24% больше значения декабря 2020 года (421 рубль), сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные аналитиков Tinkoff Data.

По данным департамента транспорта Москвы на конец ноября, средняя стоимость поездки составляла 473 рубля, что почти на 24% больше, чем год назад.

За первые три недели декабря, по оценке городской платформы «ПРОдвижение», в десяти районах Центрального административного округа Москвы такси вызывали 3,28 миллиона раз, что на 37,5% больше, чем за первые три недели ноября, и на 14,8% больше, чем в декабре 2020 года.

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Председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов отметил, что потребители недовольны существенным ростом цен у основных агрегаторов такси. По его словам, в ряде случаев поездки подорожали в два раза, в среднем — на 30-50% год к году. Павлов подчеркнул, что среднее время подачи машины по городу почти не увеличилось, что «дополнительно указывает на манипуляции с ценами». Он призвал Федеральную антимонопольную службу обратить на это внимание.

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