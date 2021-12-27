Россиянина Егора Дудникова приговорили к 11 годам колонии в Беларуси по делу о разжигании социальной вражды

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Минский городской суд приговорил 21-летнего россиянина Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы в колонии усиленного режима по обвинению в разжигании социальной вражды и призывам к действиям против нацбезопасности, сообщает РИА Новости. Прокурор запрашивал для Дудникова такой же срок.

По версии обвинения, в январе-мае 2021 года Дудников опубликовал в одном из телеграм-каналов не менее 55 голосовых сообщений, которые он сам озвучил, с целью «нагнетания напряженности и конфликтности в обществе и государстве». В прокуратуре утверждали, что Дудников в телеграм-чате призывал «к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, возникновению массовых беспорядков».

Дудникова задержали 5 мая по статье о грубом нарушении порядка, но в финальную версию обвинения это не вошло.

Сам Дудников утверждал, что не участвовал в оппозиционных протестах после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. Также он говорил, что его вынудили оговорить себя.

Александр Лукашенко называл Егора Дудникова основным модератором телеграм-канала «Отряды самообороны Беларуси», который якобы создали участники «„спящих“ террористических ячеек» для насильственной смены власти в Беларуси.

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