Федор Бондарчук стал генеральным продюсером «НМГ студии»

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« » поменяла структуру управления своей дочерней компанией, отвечающей за контент — «НМГ студией». Об этом «Ведомостям» рассказали в холдинге.

В студии появилась должность генерального продюсера. Этот пост занял режиссер и партнер холдинга Федор Бондарчук. Срок и условия его контракта стороны не раскрывают. Генеральным директором «НМГ студии» станет продюсер Дмитрий Табарчук, известный по работам над сериалами СТС «Молодежка», «Дылды» и «Родком».

Пост президента компании, который с момента создания студии занимал Вячеслав Муругов, на новом этапе развития студии решено упразднить. При этом студия продолжит работу в составе кластера «НМГ развлекательное телевидение», которым руководит замгендиректора холдинга по развлекательному телевидению Муругов.

Студия переориентируется с производства фильмов для проката в кинотеатрах на контент для интернет-платформ. По словам Муругова, такое решение было принято в связи с падением кинопроката в 2020 и 2021 годах из-за пандемии и ограничений на посещение кинотеатров.

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«НМГ студия» была запущена в 2018 году для инвестиций в кино и сериалы. Ее единственный владелец — «Национальная медиа группа», а среди первых проектов «Вторжение» Федора Бондарчука и «Лед 2» Жоры Крыжовникова.

В 2022 году «НМГ студия» планирует выпустить более 20 сериалов, с основном, для интернет-платформ, пишут «Ведомости». По словам источников газеты, студия может начать производить сериалы для видеосервисов Okko и Wink, которым управляет партнер НМГ «Ростелеком».

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