Борис Гребенщиков заявил, что флейтиста «Аквариума» Брайана Финнегана не пустили в Россию

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Флейтиста группы «Аквариум» Брайана Финнегана не впустили в Россию. Об этом лидер группы Борис Гребенщиков рассказал на концерте в Москве, передает «Новая газета».

Вчера на границе забрали его [Финнегана] паспорт, его задержали, он провел сутки в аэропорту, а сегодня его посадили в самолет и отправили за его же счет обратно. При этом никаких объяснений не дали, причины мы не знаем. Поэтому этот концерт мы посвящаем ему, хотя даже не знаем, где он сейчас. Но знаем, что в такой ситуации в ближайшее время может оказаться любой из нас и из вас.

Брайан Финнеган родился в Северной Ирландии. Он играет с «Аквариумом» с 2008 года. Также Финнеган выступает с британо-ирландским коллективом Flook, который в 2006 году получил премию BBC Folk Awards как лучшая группа.

Обновлено. Директор «Аквариума» Максим Ланде заявил РБК, что причины произошедшего «сугубо технические». «Поэтому красок здесь сгущать не стоит, да и просто „раздувать“ эту тему причин тоже нет», — сказал он.

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