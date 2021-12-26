В Ростове ОМОН разогнал вечеринку с участием блогера Ромы Желудя

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В Ростове-на-Дону бойцы ОМОНа и Росгвардии ворвались на ночную вечеринку. Фрагменты их оперативной съемки опубликовали РЕН ТВ и Don Mash.

Сотрудники силовых структур узнали о мероприятии из сообщения в соцсетях. Участников вечеринки — всего около 200 человек — опросили и под утро отпустили. Никто из них не был задержан.

Организаторов заподозрили в нарушении антикоронавирусных ограничений и пропаганде нетрадиционных ценностей. На кадрах оперативной съемки, показанных РЕН ТВ, людей на вечеринке спрашивают, знали ли они, что это мероприятие «для представителей определенной ориентации».

Диджей-сет на вечеринке играл блогер Рома Желудь. Он рассказал, что бойцы ОМОНа заставили участников мероприятия четыре часа стоять лицом к стене с поднятыми руками. Самого Желудя, по его словам, ударили в живот и били электрошокером. «ОМОН относится к людям очень жестко», — заявил блогер.

По словам Желудя, он не знал, что мероприятие проходило с нарушением антиковидных мер.

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