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В Кейптауне в возрасте 90 лет умер бывший глава англиканской церкви в Южно-Африканской Республике (ЮАР) и известный борец с Десмонд Туту. Об этом сообщается на сайте президента ЮАР.

Sunday Times / Getty Images

Десмонд Туту родился в 1931 году недалеко от Йоханнесбурга. В 1955 году он начал работать как школьный учитель, но спустя три года оставил эту должность в знак протеста против притеснения темнокожих учащихся.

Туту стал священником англиканской церкви и отправился в Великобританию изучать теологию. Он вернулся в Южную Африку в 1966 году. Туту стал публично выступать против апартеида и за санкции в отношении правительства ЮАР. В 1980 году он возглавил делегацию, которая призвала Питера Виллема Бота, на тот момент премьер-министра ЮАР, отменить политику апартеида.

В 1984 году Туту удостоился Нобелевской премии мира за его усилия в борьбе с расовой сегрегацией. Он стал первым нобелевским лауреатом из ЮАР.

Спустя два года Туту стал архиепископом Кейптауна и главой англиканской церкви ЮАР. Он был первым темнокожим, получившим этот сан.

В 1994 году, после отмены апартеида в ЮАР и избрания на пост президента Нельсона Манделы, Туту возглавил Комиссию правды и примирения, в рамках которой жертвы апартеида могли публично рассказать о пережитых притеснениях. Перед комиссией также могли выступить люди, участвовавшие в реализации режима апартеида. У них была возможность получить амнистию.

В 1996 году Туту оставил пост главы англиканской церкви ЮАР и сосредоточился на работе комиссии. Ему был присвоен сан почетного архиепископа.

В ноябре 2021 года умер Фредерик Виллем де Клерк — последний белый президент ЮАР, во время правления которого был взят курс на отмену апартеида. В 1990 году де Клерк освободил из тюрьмы Нельсона Манделу — одного из лидеров борьбы за права темнокожих, проведшего в заключении 27 лет. В 1993 году де Клерк и Мандела разделили Нобелевскую премию мира за отмену апартеида в ЮАР.

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